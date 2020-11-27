В США число заражений коронавирусом превысило 13 млн человек

Коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, опубликованным в субботу, 28 ноября, в Америке за весь период пандемии выявлено 13 047 202 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что скончались в США от болезни уже 264 624 человека, а выздороветь смогли — 4 871 203 пациента.

Больше всего заболеваний зафиксировано в Техасе — 1 206 248 случаев. На втором месте Калифорния — 1 179 857 пациентов. Меньше миллиона во Флориде и Иллинойсе — 979 020 и 705 063 случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США отложили смертную казнь женщины из-за коронавируса.

Приговор был отложен на неопределенный срок из-за того, что адвокаты преступницы не смогли подготовить прошение о ее помиловании, так как заразились коронавирусом.