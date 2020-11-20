В США отложили смертную казнь женщины из-за коронавируса

В США Федеральный суд отложил приведение в исполнение смертной казни женщине, которая обвиняется в убийстве беременной женщины в 2004 году.

Как сообщает телеканал NBC, решение было принято в четверг, 19 ноября, Федеральным судом США. Приговор был отложен на неопределенный срок из-за того, что адвокаты преступницы не смогли подготовить прошение о ее помиловании, так как заразились коронавирусом.

Напомним, что решение о смертной казни в США было принято впервые за несколько десятилетий. По версии следствия, женщина обвиняется в удушении беременной. Инцидент произошел в 2004 году.

По последним данным, казнь должна была состояться 8 декабря. Женщине планировали ввести смертельную инъекцию в штате Индиана.

Теперь у осужденной и ее адвокатов будет время на подготовку ходатайства для смягчения приговора.

Напомним, что по данным агентства Reuters, последний раз в США казнили женщину в 1953 году.

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