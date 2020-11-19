В США обнаружили необычное свойство прививки от гриппа

Вакцина от инфекции гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Данные об этом были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

В сообщении говорится о том, что ученые изучили около 240 тыс. человек, которые были вакцинированы от гриппа. Отмечается, что у них на 18% риск смерти оказался меньше, чем у тех, кто не использовал прививку.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, выделяется и снижение риска смерти от других болезней на 28%. Также 13% вакцинированных имеют наименьший шанс столкновения с проблемами сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам врача, медицина не способна повлиять на течение болезни коронавируса в организме у человека.

Например, если пациент начинает тяжело дышать, то ему дают кислород, однако это не является лечением.