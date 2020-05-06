Врач заявил, что медицина не способна повлиять на течение заболевания COVID-19

Доцент лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова, врач-кардиолог Антон Родионов рассказал о том, как протекает заболевание коронавирусной инфекцией.

Родионов заявил в беседе с «Московским Комсомольцем», что медицинские сотрудники не способны повлиять на течение заболевания. Кроме того, по его словам, рекомендуемые антибиотики и препараты от малярии практически не эффективны при лечении.

Врач рассказал, что если пациент начинает тяжело дышать, то ему дают кислород, однако это не является лечением. Он добавил, что «тяжелых» больных интубируют и переводят на искусственную вентиляцию легких, однако в этом случае «прогноз очень плохой».

Родионов также отметил, что медики могут повлиять только на вирусную нагрузку — количество частиц вируса. А иммунная система и генетические особенности пациента пока находятся вне усилий медицины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус.