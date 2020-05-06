Изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус

Изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус
В Италии проведут испытания вакцины против COVID-19 на людях осенью. Фото: Pixabay

В Италии создали первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать новую коронавирусную инфекцию. Клинические испытания начнутся этой осенью.

Как сообщает Daily Mail, ученые ввели вакцину мышам и взяли у них антитела — белки плазмы крови, которые вырабатываются в ответ на вирус. Оказалось, что эти антитела могут уничтожить вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях.

Изобретатели готовы начать испытывать вакцину на людях уже этой осенью.

Ученые заявляют, что они стали первыми в мире, кто смог нейтрализовать коронавирус вакциной. Сейчас эта вакцина считается самой перспективной в Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения в 82 российских регионах и 86 смертельных случаев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина коронавирус пандемия ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист погиб в ДТП около Парка Победы
За год «Единую карту петербуржца» оформили более 500 тысяч горожан
Изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус
В Петербург прибыли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов» ...
Tele2 предлагает петербуржцам преимущества в сервисах доставки еды и ...
Финляндия частично откроет границы с 14 мая
В России налоговые поступления сократились на треть
Более 1,2 млн россиян официально считаются безработными