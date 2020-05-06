Изобретена первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус

В Италии проведут испытания вакцины против COVID-19 на людях осенью. Фото: Pixabay

В Италии проведут испытания вакцины против COVID-19 на людях осенью. Фото: Pixabay

В Италии создали первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать новую коронавирусную инфекцию. Клинические испытания начнутся этой осенью.

Как сообщает Daily Mail, ученые ввели вакцину мышам и взяли у них антитела — белки плазмы крови, которые вырабатываются в ответ на вирус. Оказалось, что эти антитела могут уничтожить вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях.

Изобретатели готовы начать испытывать вакцину на людях уже этой осенью.

Ученые заявляют, что они стали первыми в мире, кто смог нейтрализовать коронавирус вакциной. Сейчас эта вакцина считается самой перспективной в Италии.

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