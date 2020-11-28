В Петербурге на карантине остаются 2552 человека

В Петербурге на карантине остаются 2552 человека
На карантине находится 2552 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 39849 человек.

На карантине находится 2552 человека. Из них 27 – в обсерваторе, 387 — на самоизоляции, 2138 человек – контактные, сообщили утром 28 ноября в администрации Петербурга.

Обработано 1858 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1022 петербургских волонтера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 карантин коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на карантине остаются 2552 человека
Ночью молодой человек упал в Малую Неву с моста Бетанкура
В России провели более 75,4 млн тестов на COVID-19
Названы способы заработка с помощью смартфона
Туристы рассказали, чем запомнился отдых в России в этом году
Полицейские нашли шесть «резиновых» квартир с мигрантами во Фрунзенском районе
Дороги Петербурга свободны от утренних пробок
В Петербурге 28 ноября будет тепло и сухо