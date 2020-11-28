В Петербурге подготовили все условия для лечения юных пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в госпиталях Северной столицы, работающих с детьми с COVID-19, остаются свободными 34% коечного фонда.

Принимают юных пациентов с коронавирусом Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и Детская городская клиническая больница №5 имени Филатова — в общей сложности, в резерве учреждений есть около 250-270 коек. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил заместитель главы Комитет по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что к оперативному перепрофилированию остается готовой Детская городская больница Святой Ольги. Плановую медпомощь детям, несмотря на пандемию, успешно оказывают в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге выявили еще 3,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.