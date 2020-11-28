В Петербурге еще 3695 человек подхватили коронавирус

С начала пандемии в России выявлено 2 242 633 случая. Фото: Pixabay

С начала пандемии в России выявлено 2 242 633 случая. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3695 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 28 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине в городе находится 2552 человека. Из них 27 – в обсерваторе, 387 — на самоизоляции, 2138 человек – контактные

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 100 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. При этом вылечились 27 296 человек. По числу зараженных за сутки по-прежнему лидирует Москва, далее следуют Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исхода, выздоровели 1 739 470 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.