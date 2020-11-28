В Петербурге свободно около 900 коек для пациентов с COVID-19

По словам заместителя главы комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана, на утро пятницы 27 ноября свободно 10% коечного фонда.

Чиновник также отметил, что в среду было госпитализировано рекордное количество взрослых пациентов со средней и тяжелой формой коронавируса — 913 человек. Об этом замглавы комитета рассказал телеканалу «Санкт-Петербург». На данный момент остаются свободными около 900 коек.

При этом в Петербурге есть возможность развернуть резервные места — планируется подключить федеральные НИИ Фтизиопульмонологии и НИИ им. Алмазова. Также готовы принимать пациентов с COVID-19 больница Святителя Луки, больница №33 в Колпино, корпус на Народной Госпиталя Ветеранов войн и корпуса 1,2,3 и 8 в «Ленэкспо». В общей сложности, увеличить коечный фонд могут на 2,5 тысячи мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице увеличилось число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом.