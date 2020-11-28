В Петербурге выросло количество тяжелых пациентов с COVID-19

В Петербурге выросло количество тяжелых пациентов с COVID-19
"Легких" пациентов с COVID-19 также помещают в стационары при наличии сопутствующих заболеваний. Фото: pixabay

В больницы Северной столицы все чаще поступают пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил заместитель председателя петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург». Он отметил, что в стационарах сейчас находятся не только пациенты, у которых тяжело протекает коронавирус, но и больные легкой формой COVID-19, имеющие сопутствующие заболевания.

По словам чиновника, в середине октября «легких» пациентов в больницах было около 9-10%, сейчас — 8%. При этом количество тяжелых случаев выросло с 18% примерно до 22%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусной инфекцией в мире, по данным университета Хопкинса, превысило 61,5 миллион человек. Больше всего инфицированных в США — 13,88 млн человек.

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