Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 61,5 млн

Количество новых случаев заражения Covid-19 в мире превысило 61,5 млн и составило 61 млн 592 тыс. 95 случаев коронавируса. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса.

Об этом стало известно в субботу, 28 ноября. По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев смерти пациентов с коронавирусом в мире составило 1 млн 447 тыс. 875 человек.

По числу зараженных лидируют США (13 млн 88 тыс. человек), Индия (9 млн 309 тыс. человек), Бразилия (6 млн 238 тыс.), Франция (2 млн 248 тыс.). Россия занимает пятую строчку (2 млн 215 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 петербуржцев. В городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек.