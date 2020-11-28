Глава скорой помощи Москвы перечислил показания для госпитализации при коронавирусе

Скорые по-прежнему будут принимать решение о необходимости госпитализации пациентов на основании их состояния, а не формальных критериев. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Скорые по-прежнему будут принимать решение о необходимости госпитализации пациентов на основании их состояния, а не формальных критериев. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Глава московской скорой помощи Николай Плавунов заявил, что пациентов с COVID-19 госпитализируют по клинической картине, а не на основании формальных показателей.

Об этом врач заявил, чтобы опровергнуть информацию, опубликованную ранее в Telegram-канале Mash. Источник канала сообщал, что скорые будут забирать в больницу только тех пациентов, у которых поражение легких превышает 50%, тогда как до этого госпитализировали при поражении в 25% и выше. Также Mash писал, что скорые перестанут тестировать взрослых на коронавирус.

«Главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели», — подчеркнул Плавунов в беседе с РИА Новости. В случае, если человек переносит ковид легко, а затем его состояние ухудшается, врачи оформляют направление на госпитализацию, и скорая оперативно доставляет пациента в профильный стационар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось около 900 свободных коек для пациентов с коронавирусом.