Пользователи TikTok высмеяли Королеву

Пользователи TikTok высмеяли Королеву
Наташа Королева. Фото: koroleva__star Instagram

Им не понравились танцы артистки, люди посоветовали певицы удалить приложение.

Певица Наташа Королева зарегистрировалась в TikTok и выкладывает туда свои видео. На одном из них артистка демонстрирует танец, который совершенно не понравился пользователям.

Под записью собралось множество хейтеров, которые советуют Королевой удалить приложение и не позориться. Они уверены, что артистке не удастся впечатлить молодежь. Некоторые убеждены, что у Королевой кончились деньги и она ищет новый способ заработать.

«Жалуется, что питаться не на что, а на волосы быстро нашла»,

— заметили третьи.

Сама Королева не унывает и, кажется, не принимает критику близко к сердцу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой. Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

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tiktok Наташа Королева


 

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