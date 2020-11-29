«Госуслуги» будут автоматически уведомлять пользователей о наличии долгов

С начала 2020 года законодательно предусмотрена возможность юридически значимого извещения сторон исполнительного производства через личный кабинет на портале "Госуслуги". Фото: pixabay

С начала 2020 года законодательно предусмотрена возможность юридически значимого извещения сторон исполнительного производства через личный кабинет на портале "Госуслуги". Фото: pixabay

Пользователей портала «Госуслуги» начнут автоматически уведомлять о долгах в случае возбуждено исполнительного производства.

Соответсвующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, о чем в воскресенье, 29 ноября, уведомляет пресс-служба кабинета министров. Ранее для получения информации о задолженностях в электронном формате приходилось подавать отдельное заявление.

Уведомление о наличии новой функции будет появляться при входе в учетную запись. Опцию также можно отключить через настройки в личном кабинете. Это нововведение должно упростить информирование граждан, которые должны погасить задолженности по алиментам, налогам или административным штрафам. Оперативное получение таких извещений может помочь россиянам избежать негативных последствий длительной неоплаты долгов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭП СПб» за 2020 год взыскал с должников более 1 млрд рублей задолженностей.