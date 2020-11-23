«ТЭК СПб» получил от должников свыше 1 млрд рублей за 2020 год

Несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19, ГУП «ТЭК СПб» продолжает системную работу в целях решения проблемы неплатежей, используя все возможные правовые механизмы. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19, ГУП «ТЭК СПб» продолжает системную работу в целях решения проблемы неплатежей, используя все возможные правовые механизмы. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

С января по октябрь 2020 года ГУП «ТЭК СПб» подал 1 081 исковое заявление к должникам на общую сумму в 1,6 миллиард рублей.

За указанный период вступили в силу 824 постановления суда о взыскании задолженности в размере 605 миллионов рублей. В общей сложности, с начала года предприятию удалось вернуть более 1 млрд рублей — 606 млн по исполнительным листам, а еще 488,8 млн по итогам рассмотрения судебных дел до вынесения решения.

Согласно данным на октябрь 2020 года, потребители задолжали за тепловую энергию примерно 7,8 млрд рублей. ГУП «ТЭК СПб» напоминает, что из-за несвоевременное оплаты долг растет за счет неустойки, начисляемой с учетом ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии коронавируса жители России стали исправнее погашать долги по кредитам.