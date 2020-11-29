Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Петербурге свободен на 7,6%

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Петербурге свободен на 7,6%
В Петербурге планируют подключать новые медицинские учреждения к лечению пациентов с коронавирусом нового типа. Фото: pixabay

По итогам недели, количество госпитализаций коронавирусных пациентов в Петербурге, по сравнению с результатами прошедшей недели, выросло на 9,2%. В коечном фонде свободно 7,6% мест.

В общей сложности, за последние семь дней в специализированные стационары для зараженных COVID-19 поступило 5 486 человек. Об этом в воскресенье, 29 ноября, информирует председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Абсолютный рекорд по госпитализациям был поставлен в среду — в больницы попали 917 человек.

По состоянию на утро воскресенья, в Северной столице для пациентов с КОВИДом и пневмонией свободно 822 койки из развернутых 10 846. Глава комитета объясняет такую статистику тем, что в выходные традиционно выписывают меньше людей, чем по будням — с понедельника число свободных мест должно существенно возрасти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских больницах стало больше пациентов с тяжелой формой коронавируса.

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Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Петербурге свободен на 7,6%
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