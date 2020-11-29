Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения COVID-19

В случае с коронавирусом, доказать, что произошло повторное заражение очень сложно, Фото: pixabay

В случае с коронавирусом, доказать, что произошло повторное заражение очень сложно, Фото: pixabay

Руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что при повторном заражении COVID-19 болезнь протекает в более легкой форме.

При этом подтвердить повторное заражение сложно. Как объяснил эксперт, если у пациента есть антитела к коронавирусу, значит, он определенно с ним встречался. Но когда впоследствии, пока антитела не исчезли полностью, происходит повторная встреча с вирусом, доказать, что она действительно случилась, — к примеру, основываясь на росте количества антител, — нелегко.

В разговоре с телеканалом «Россия 24» Лукашев добавил, что, согласно истории эволюции иммунной системы, повторное заражение, как правило, намного менее опасно для организма и легче им переносится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сингапуре на свет появился малыш, у которого выявили антитела к коронавирусу.