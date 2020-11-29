В Сингапуре женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу

Жительница Сингапура родила мальчика, у которого обнаружили антитела к коронавирусу, провоцирующему развитие COVID-19.

31-летняя Селин Нг-Чан стала одной из немногих женщин в Сингапуре, подхвативших коронавирус во время беременности. Диагноз ей поставили еще на десятой неделе беременности, и девушка успешно выздоровела. Недавно у Селин родился сын, которого назвал Олдрин. У мальчика обнаружили антитела к COVID-19.

При этом у самой женщины, перенесшей болезнь, иммунитет к коронавирусу со временем исчез — врачи считают, что она передала антитела малышу. По данным издания The Straits Times, Олдрин Нг-Чан — первый ребенок, родившийся с антителами после перенесенной матерью болезни. Отметим, что официальных подтверждений этому пока не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые раскрыли настоящее место происхождения нового коронавируса.