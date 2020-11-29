В Москве коронавирус унес жизни 74 человек за сутки

Количество смертей в столице России за весь период пандемии приблизилось к 9 тыс. пациентов. За последние сутки зафиксировано 74 скончавшихся больных.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве, общее число смертей составляет 8 902 пациента. Отметим, что двое суток подряд в столице России от вируса умирают 74 человека. Эти данные были зафиксированы сегодня, 29 ноября и накануне, 28 ноября.

В целом, в стране за весь период пандемии заразились коронавирусом более 2,2 млн человек. Выздороветь от болезни смогли — 1,7 млн. Печальную статистику пополнили более 39 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рассказала, как работает естественная защита организма от коронавируса. Самым главным механизмом является выработка антител, которая не дает инфекции поражать большие участки.