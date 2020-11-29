Врач рассказал, как работает естественная защита организма от коронавируса

Врач рассказал, как работает естественная защита организма от коронавируса
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Фото: pixabay.com

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса.

По его словам, одним из таких механизмов являются выработанные организмом антитела, сообщает Россия 24. Кроме того, в организме человека есть клеточный иммунитет, который называется «клетками-убийцами».

Эти клетки способны уничтожать зараженный участок и предотвращать развитие заболевания.

По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 761 457 пациентов, число смертельных исходов достигло 39 527 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 62 человек. Как сообщили портал «СтопКоронавирус.РФ», город занял второе место в России по количеству умерших, уступив Москве.

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