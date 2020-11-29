На месте пожара во Всеволожске работают взрывотехники

Спасатели не пускают домой местных жителей, они вынуждены находится на холоде из-за взрыва газа.

Об этом сообщает телеканал 78.ru. Уточняется, что на данный момент спасатели дежурят в оперативном штабе возле места происшествия. В парадную дома никого не пускают.

Напомним, что пожар во Всеволожске произошел из-за взрыва газа в одной из квартир многоэтажного дома по улице Добровольского. Огонь распространился на несколько квартир, поэтому жители остались без жилья.

Власти региона решают вопрос о временном размещении пострадавших. Кроме этого, в больницу доставлен ребенок с порезами. Его накрыло взрывной волной. Сам огонь удалось ликвидировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.