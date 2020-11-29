На месте пожара во Всеволожске работают взрывотехники

На месте пожара во Всеволожске работают взрывотехники
Пожар во Всеволожске Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Спасатели не пускают домой местных жителей, они вынуждены находится на холоде из-за взрыва газа.

Об этом сообщает телеканал 78.ru. Уточняется, что на данный момент спасатели дежурят в оперативном штабе возле места происшествия. В парадную дома никого не пускают.

Напомним, что пожар во Всеволожске произошел из-за взрыва газа в одной из квартир многоэтажного дома по улице Добровольского. Огонь распространился на несколько квартир, поэтому жители остались без жилья.

Власти региона решают вопрос о временном размещении пострадавших. Кроме этого, в больницу доставлен ребенок с порезами. Его накрыло взрывной волной. Сам огонь удалось ликвидировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв газа взрывотехники Всеволожск ленобласть пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России прогнозируют новые минимальные ставки по ипотеке в 2021 году
Пострадавшие жильцы квартир при взрыве во Всеволожске получат места в гостиницах
Байден назначит Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома
Стоимость вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» оказалась одинаковой
На месте пожара во Всеволожске работают взрывотехники
Джо Байден подвернул лодыжку и находится под наблюдением врачей
Во Всеволожске из-за взрыва газа пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы
Петербург и Москва признаны городами с лучшей экологией