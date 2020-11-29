Во Всеволожске из-за взрыва газа пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы

На данный момент о жертвах не сообщается.

По данным администрации Ленинградской области, которые опубликованы в официальном Telegram-канале «Админка Ленобласти», из-за пожара в доме №22 по Добровольской улице во Всеволожске пострадал ребенок. У него выявлены порезы. Малыш доставлен в стационар. Его состояние не уточняется.

Кроме этого, на улице из-за взрыва газа находится 40 человек. Они не могут вернуться в свои квартиры, которые пострадали из-за огня. Решается вопрос о их размещении.

Напомним, что сам пожар случился поздно вечером в воскресенье, 29 ноября. В МЧС поступило сообщение о взрыве баллона с газом. Именно данное событие привело к возгоранию в одной из квартир. Огонь смог повредить жилища и других людей.

На данный момент спасатели ликвидировали пожар и продолжают работать в завалинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет заинтересовался взрывом газа в доме во Всеволожске.