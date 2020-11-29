Во Всеволожске СК заинтересовался взрывом газа в квартире

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Следователи проводят проверку по факту взрыва баллона с газом в одном из многоквартирных домов во Всеволожске.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Ленинградской области, на данный момент проводится проверка в доме №22 по улице Добровольской, где несколько часов назад произошел хлопок в квартире, который привел к серьезному пожару.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, что пожар в микрорайоне Южный произошел в 21:40 в воскресенье, 29 ноября. Огонь ликвидировали 12 пожарных и четыре единицы техники. В доме взорвался баллон с газом, который был расположен на балконе в одной из квартир.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожарные ликвидировали огонь во Всеволожске после взрыва баллона с газом в одном из домов.