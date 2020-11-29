Во Всеволожске пожарные ликвидировали огонь после взрыва газа в квартире

Пожар во Всеволожске Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Пожар во Всеволожске Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Пожар в многоквартирном доме после взрыва баллона с газом тушили 12 спасателей и 4 единицы техники.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило в 21:40. Уточняется, что огонь распространился в доме №22 по улице Добровольской. Горела обстановка в квартире в жилом доме на общей площади 10 квадратных метров.

«На месте происшествия работали дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательные части Ленинградской области и 101 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (12 человек, 4 ед. техники)», — говорится в сообщении МЧС.

Таким образом, устранить огонь удалось в 22:32. При этом происшествие обошлось без пострадавших. На данный момент дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволжского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что от взрыва баллона с газом во Всеволожске пострадали три квартиры.