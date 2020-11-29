От взрыва газа в доме во Всеволожске пострадали три квартиры

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Фото: Скриншот из "Вконтакте"

На месте пожара в доме №22 по улице Добровольской работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Как сообщают местные жители в Telegram-канале в группе «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер», из-за взрыва с баллона с газом, который был расположен на балконе, пострадали еще несколько квартир.

Отмечается, что под завалами могут находиться люди. При этом, из-за огня пожарные до сих пор не смогли пробраться к эпицентру взрыва.

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, в самом доме, где произошел инцидент не был проведен газ, жители квартиры хранили его просто так у себя.

«Сейчас на месте продолжают работать спасатели — оценивают повреждения. На 12-м этаже, где по уточнённым данным был взрыв, смяты все двери в квартире, на 10-м частично обвалился потолок. Жители подъезда эвакуированы — десятки людей на холоде ждут разрешения вернуться в квартиры», — говорится в сообщении Mash на Мойке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске произошел взрыв газа во многоэтажном доме примерно в 22:00.