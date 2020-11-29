Во Всеволожске горит квартира после взрыва газа

Во Всеволожске горит квартира после взрыва газа
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Взрыв произошел в микрорайоне «Южный». На месте уже работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале в группе «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер», возгорание произошло после взрыва газа в одном из многоэтажных домов на улице Добровольского примерно в 22:00 в воскресенье, 29 ноября.

Также о происшествии написали и местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«В микрорайоне «Южный» во Всеволожске в доме №22 на Добровольского произошел взрыв в жилом доме на последнем этаже. Выбило остекление балкона, на месте работают пожарные расчёты».

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС для ликвидации огня. Подробная информация о площади возгорания неизвестна. Кроме этого, неизвестно и состояние жильцов, которые могли пострадать. Однако по адресу работают сотрудники скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель каршеринга «протаранил» несколько припаркованных автомобилей на улице Хошимина. Причины аварии на данный момент неизвестны. Также под вопросом состояние самого водителя.

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