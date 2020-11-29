Пострадавшие жильцы квартир при взрыве во Всеволожске получат места в гостиницах

По результатам обследования дома будет принято решение, какие жильцы отправятся ночевать в гостиницы, а какие пойдут в свои квартиры.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, по словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, в течение часа завершится проверка всех квартир в доме №22 на проспекте Добровольского, где произошел пожар из-за взрыва баллона с газом.

По результатам обследования будет решено, что делать с жильцами, имущество и недвижимость которых сильно пострадала.

«По результатам обследования будет определено — жильцы каких квартир могут безопасно вернуться к себе домой. Всем остальным будут предоставлены места в гостиницах», — говорится в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что в течение суток, по словам главы Госстройнадзора Ленобласти Дениса Горбунова, будет проведена экспертиза повреждённых квартир на предмет восстановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на месте происшествия во Всеволожске работают взрывотехники. Людей не пускают в парадную, они мерзнут на улице.