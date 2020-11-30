В Канаде продлили запрет на въезд иностранцев до 21 января

Иностранные туристы не смогут посетить Канаду до 21 января из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, данное решение было принято в стране в воскресенье, 29 ноября. Соответствующее заявление сделал министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

«Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлеваются до 21 января 2021 года», — говорится в документе министра.

Отметим, что посещать страну могут дальнобойщики из США, которые осуществляют необходимые перевозки в Канаду и обратно. Кроме этого, новые ограничения не коснутся медиков и ряда других категорий граждан.

Предыдущие ограничения были подписаны до 30 ноября включительно. Впервые подобный запрет был введен 16 марта и действовал он до 1 июля.

Всего в Канаде выявлено 370 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Скончались от вируса 12 тыс. пациентов. Победить инфекцию смогли 294 тыс. человек.

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