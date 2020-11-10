МВД: Финляндия не откроет границы с Россией на Рождество

МВД: Финляндия не откроет границы с Россией на Рождество
Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Ранее в СМИ поступала информация о том, что в Финляндии хотят подготовить закон об открытии туризма к Рождеству. В МВД опровергли эти данные и сообщили о то, что страна останется по-прежнему закрытой для российских туристов.

До этого издание Yle сообщало о том, что открыть границы могут из-за полного отсутствия туристов. Это негативно складывается на экономике страны. Власти надеются, что на праздники приедут туристы, которые помогут восстановиться отрасли благодаря своим покупкам. По предварительным данным, чтобы попасть в Финляндию, нужно будет сдать тест на коронавирус.

Однако, данные оказались недостоверными и Финляндия останется закрытой из-за эпидемиологической обстановки, которая ухудшается не только в России, но и во всем мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия частично открыла границы для россиян. Речь идет о владельцах недвижимости, а также о родителях, чьи несовершеннолетние дети проживают на территории страны.

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