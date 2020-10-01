Финляндия частично открыла границы для россиян

На границе в первый же день выстроилась очередь из легковушек.

Власти Финляндии частично открыли границы для россиян. Граждане смогут попасть в соседнюю страну по неотложным личным обстоятельствам. Речь идет о владельцах недвижимости, а также о родителях, чьи несовершеннолетние дети проживают на территории Финляндии и не только. Их пустят в государство беспрепятственно, о чем говорится в распоряжении, опубликованном Пограничной охраной страны.

Отмечается, что на границе нужно будет предоставить соответствующие доказательства. Желающих попасть в Финляндию оказалось довольно много – выстроилась приличная очередь из машин.

О том, как скоро границы откроют полностью, ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажир автобуса из Петербурга «привез» в Финляндию Covid-19.