Пассажир автобуса из Петербурга «привез» в Финляндию Covid-19

У пассажира автобуса, который ехал из Петербурга в финский город Хамина, нашли коронавирус. Всего в транспорте находился 51 пассажир.

Автобус выехал из России 8 сентября. Симптомы COVID-19 появились у инфицированного на следующий день после приезда.

Как сообщила служба новостей Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и соцразвития, установлены данные 32 пассажиров. С ними планируют связаться власти, а сведений о 18 других пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Суоми собирается открыть границу для граждан России, но при условии, что у туристов будет при себе отрицательный тест на Covid-19. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.