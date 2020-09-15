Пассажир автобуса из Петербурга «привез» в Финляндию Covid-19

Пассажир автобуса из Петербурга &#171;привез&#187; в Финляндию Covid-19
Всего в транспорте находился 51 пассажир. Фото: unsplash.com

У пассажира автобуса, который ехал из Петербурга в финский город Хамина, нашли коронавирус. Всего в транспорте находился 51 пассажир.

Автобус выехал из России 8 сентября. Симптомы COVID-19 появились у инфицированного на следующий день после приезда.

Как сообщила служба новостей Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и соцразвития, установлены данные 32 пассажиров. С ними планируют связаться власти, а сведений о 18 других пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Суоми собирается открыть границу для граждан России, но при условии, что у туристов будет при себе отрицательный тест на Covid-19. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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