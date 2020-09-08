Финляндия может облегчить въезд для туристов из России

Туристы смогут попасть в Финляндию только с отрицательным тестом на коронавирус. Фото: pixabay.com

Туристы смогут попасть в Финляндию только с отрицательным тестом на коронавирус. Фото: pixabay.com

Финское правительство пересмотрит условия, при которых россияне смогут попасть в страну в условиях коронавирусной пандемии.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство Суоми собирается открыть границу для граждан России, но при условии, что у туристов будет при себе отрицательный тест на Covid-19.

Стоит отметить, что речь в этой ситуации идет не только о России, но и о других странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. К таковым относятся страны, в которых выявлено более 25 случаев заражений на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Политик отметила, что целью Суоми является не продление ограничения международного сообщения, а избежание дальнейшего распространения инфекции на территории государства, сообщает Ilta-Sanomat.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии приняли решение о продлении запрета на пересечение границы с Россией.