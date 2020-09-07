Россиянам все еще нельзя пересекать границу с Финляндией

Страна не готова принимать туристов из соседней страны из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Власти Финляндии приняли решение о продлении запрета на пересечение границы с Россией. До этого СМИ писали, что их могут открыть с 8 сентября. Об этом сообщили в генеральном консульстве Финляндии.

Пока что непонятно, когда именно ограничения будут сняты. Власти Финляндии ждут, когда в России улучшится эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что попасть в страну могут лишь некоторые категории граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия возвращает запрет на въезд в страну для жителей 10 стран. Из числа европейских стран под запрет на въезд попали Германия, Греция, Норвегия, Исландия, Дания и Мальта. Кроме того, как уточняет министр, Суоми будет закрыт для туристов из Японии, Кипра, Ирландии и Сан-Марино.