Финляндия возвращает запрет на въезд в страну для жителей 10 стран

Финляндия возвращает запрет на въезд в страну для жителей 10 стран
Финляндия закрывает границы для 10 стран. Фото: pixabay.com

Из-за коронавируса Финляндия возвращает ограничения на пересечение границы для граждан десяти государств.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства Финляндии, рост числа инфицированных коронавирусом стал причиной закрытия границ даже для стран «шенгенской зоны».

Из числа европейских стран под запрет на въезд попали Германия, Греция, Норвегия, Исландия, Дания и Мальта. Кроме того, как уточняет министр, Суоми будет закрыт для туристов из Японии, Кипра, Ирландии и Сан-Марино.

Финские границы для иностранцев будут открыты, когда в странах стабилизируется ситуация с коронавирусом. Уровень заболеваемости не должен превышать восемь на 100 тыс. человек за последние 14 дней.

Напомним, россияне не смогут посетить Суоми еще до 8 сентября. Исключением являются люди, которые учатся или работают в стране, либо имеют там четко обоснованные «семейные дела».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву, но сохранила в Петербург.

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