Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву, но сохранила в Петербург

Финский авиаперевозчик Finnair отменил все рейсы в российскую столицу в сентябре, но рейсы в Петербург оставила нетронутыми, следует из данных в системе бронирования компании.

Как сообщает 78.ru, коронавирусная пандемия и вызванные ей ограничения стали причиной того, что в июле Finnair перевезла на 90% меньше пассажиров, чем в июле прошлого года — всего 145 тыс. человек. Однако этот показатель на 163% больше июньского.

За первое полугодие 2020 года пассажиропоток финского перевозчика сократился на почти 66% и составил 2,89 млн. Этой весной из-за пандемии коронавируса компании пришлось отменить тысячи рейсов. В июле Finnair возобновила полеты по Европе.

Авиакомпания рассчитывает вернуть объем пассажироперевозок на прежний уровень через несколько недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Пулково в Анталью.