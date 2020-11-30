За минувшие сутки в России заболели коронавирусом еще 26,3 тысячи человек

Пандемию удается сдерживать в Москве и Петербурге, но в регионах вирус распространяется все активнее. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пандемию удается сдерживать в Москве и Петербурге, но в регионах вирус распространяется все активнее. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По информации оперативного штаба на 10:40 30 ноября, в России за сутки зарегистрировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Из этого числа у 5 565 человек (21,1%) заболевание выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общей сложности, с начала пандемии с COVID-19 столкнулись 2 295 654 россиянина. Кроме того, за последние сутки погибли от коронавируса и его последствий 368 пациентов. Таким образом, за весь период число смертей выросло до 39 895 человек.

При этом выписали из больниц за минувшее воскресенье 17 247 человек, успешно выздоровевших от ковида. Общее количество пациентов, справившихся с болезнью, достигло 1 778 704 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 691 человека. Отметим, что последние несколько дней статистика в городе создает впечатление приближения к плато.