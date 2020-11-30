За минувшие сутки в России заболели коронавирусом еще 26,3 тысячи человек

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом еще 26,3 тысячи человек
Пандемию удается сдерживать в Москве и Петербурге, но в регионах вирус распространяется все активнее. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По информации оперативного штаба на 10:40 30 ноября, в России за сутки зарегистрировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Из этого числа у 5 565 человек (21,1%) заболевание выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общей сложности, с начала пандемии с COVID-19 столкнулись 2 295 654 россиянина. Кроме того, за последние сутки погибли от коронавируса и его последствий 368 пациентов. Таким образом, за весь период число смертей выросло до 39 895 человек.

При этом выписали из больниц за минувшее воскресенье 17 247 человек, успешно выздоровевших от ковида. Общее количество пациентов, справившихся с болезнью, достигло 1 778 704 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 691 человека. Отметим, что последние несколько дней статистика в городе создает впечатление приближения к плато.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 новые случаи заражения пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертность от коронавируса в Петербурге пошла на спад
В Мурино аноним «заминировал» многоэтажный дом
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом еще 26,3 тысячи человек
В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 691 человека
В Петербурге мужчина вонзил нож в сердце отцу на улице Шкапина
Пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона на Блюхера
Петербуржец заплатил дочери 239 тысяч рублей ради встречи с отцом за границей
В разгар пандемии: как концерты и фестивали в Петербурге собирают толпы на ...