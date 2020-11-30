В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 691 человека

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге за сутки коронавирусная инфекция нового типа подтвердилась у 3 691 человека. Город остается на втором месте среди регионов РФ по заболеваемости Covid-19.

Об том стало известно в понедельник, 30 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидером в указанном списке стала Москва, где за сутки заболели 6 511 человек. На третьем месте Московская область — 1064 инфицированных. В Ленобласти за указанный период вирус подхватили 210 жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на Covid-19 с начала пандемии сдали 7% работников администрации Санкт-Петербурга.