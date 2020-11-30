Названо количество заразившихся коронавирусом чиновников Смольного

В Смольном соблюдаются все необходимые меры безопасности: проводится ежедневная термометрия и санобработка помещений, сотрудники передвигаются по зданию только в масках. Фото: pixabay

В Смольном соблюдаются все необходимые меры безопасности: проводится ежедневная термометрия и санобработка помещений, сотрудники передвигаются по зданию только в масках. Фото: pixabay

Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной и администрацию Петербурга. Положительный тест на Covid-19 с начала пандемии сдали 7% работников администрации Санкт-Петербурга.

Так, указанное количество заболевших в Смольном зарегистрировали с 1 апреля 2020 года. В связи с этим в администрации изменили график работы: часть сотрудников перевели на удаленку, а совещания начали проводить дистанционно.

Как сообщила «Комсомольская правда –Петербург» со ссылкой на комитет госслужбы, 7% — не такая большая цифра. Скорее, наоборот – особенно с учетом того, что в Смольном соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре «Вектор» ожидают окончание пандемии Covid-19 в 2021 году. По словам специалистов, для этого нужно выработать коллективный иммунитет.