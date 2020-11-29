В центре «Вектор» ожидают окончание пандемии Covid-19 в 2021 году

В центре «Вектор» ожидают окончание пандемии Covid-19 в 2021 году
Разработка "Вектора" получила бессрочное удостоверение. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция пойдет на спад в России в 2021 году. Заболеваемость вирусом сохранится, но массовая пандемия сойдет на нет.

Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в рамках интервью на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — заявил эксперт.

Кроме этого, Ринат Максютов отметил, что для этого нужно выработать коллективный иммунитет. То есть более половины населения должны быть привиты от коронавируса. Таким образом, удастся отбросить коронавирус от формата пандемии, когда количество случаев увеличивается каждый день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отечественной вакциной от коронавируса «Вектор» привились 50 россиян старше 60 лет в рамках пострегистрационных испытаний.

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