50 россиян старше 60 лет привились отечественной вакциной от Covid-19

Препарат от коронавируса «Вектор» в рамках испытаний приняли добровольцы в возрасте старше 60 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова, на данный момент в испытаниях приняли участие 50 человек. Добровольная вакцинация детей начнется в скором времени.

Кроме этого, эксперт отметил, что исследования на детях будут проходить в шесть этапов. На каждом уровне принятия вакцин, специалисты планируют уменьшать возраст детей.

Напомним, что вакцина «Вектор» получила разрешение на испытания 24 июля. Завершились они 30 сентября. Регистрация препарата состоялась 14 октября по приказу президента России Владимира Путина. Поэтому к пострегистрационным испытаниям приступили 16 ноября.

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