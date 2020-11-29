50 россиян старше 60 лет привились отечественной вакциной от Covid-19

50 россиян старше 60 лет привились отечественной вакциной от Covid-19
Вакцинация уже началась. Фото: pixabay.com

Препарат от коронавируса «Вектор» в рамках испытаний приняли добровольцы в возрасте старше 60 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова, на данный момент в испытаниях приняли участие 50 человек. Добровольная вакцинация детей начнется в скором времени.

Кроме этого, эксперт отметил, что исследования на детях будут проходить в шесть этапов. На каждом уровне принятия вакцин, специалисты планируют уменьшать возраст детей.

Напомним, что вакцина «Вектор» получила разрешение на испытания 24 июля. Завершились они 30 сентября. Регистрация препарата состоялась 14 октября по приказу президента России Владимира Путина. Поэтому к пострегистрационным испытаниям приступили 16 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рассказала, как действует естественная защита организма от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией вектор добровольцы препарат от коронавируса старшее поколение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге прошел несогласованный с властями концерт группы «Чиж & Co»
Петербурженка заняла 10-е место на конкурсе «Детское Евровидение»
Петербуржцев ожидает мокрый снег в последний день осени
На проспекте Солидарности работает «скорая» после ДТП с несколькими автомобилями
50 россиян старше 60 лет привились отечественной вакциной от Covid-19
Стали известны причины смерти Шона Коннери
Проект «Погуляем с вашей собакой» появится в Петербурге
Волонтеры в Петербурге привели в порядок историческую плитку в доме Бака