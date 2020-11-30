На Выборгском хулиган изрисовал парадную и побил урну

Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения.

В Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября хулиган разрисовал одну из парадных на Выборгском шоссе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Жильцы дома заметили рисунки у себя в подъезде и уже отсмотрели запись с камеры видеонаблюдения. На них запечатлен мужчина, который совершил противозаконное действие. Сначала он пихнул ногой урну, а затем отправился рисовать шедевры.

Пользователи отметили, что мужчина выглядит довольно взрослым для таких поступков. Они думали, что так хулиганят дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе задержали хулиганов, разбивавших витрины в магазинах. Один из нарушителей оказался ранее судимым за незаконное хранение наркотических средств и тяжкое причинение здоровью.