На Выборгском хулиган изрисовал парадную и побил урну

На Выборгском хулиган изрисовал парадную и побил урну
Хулиган также опрокинул урну. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения.

В Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября хулиган разрисовал одну из парадных на Выборгском шоссе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Жильцы дома заметили рисунки у себя в подъезде и уже отсмотрели запись с камеры видеонаблюдения. На них запечатлен мужчина, который совершил противозаконное действие. Сначала он пихнул ногой урну, а затем отправился рисовать шедевры.

Пользователи отметили, что мужчина выглядит довольно взрослым для таких поступков. Они думали, что так хулиганят дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Адмиралтейском районе задержали хулиганов, разбивавших витрины в магазинах. Один из нарушителей оказался ранее судимым за незаконное хранение наркотических средств и тяжкое причинение здоровью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгское шоссе парадная хулиган


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153
В Ленобласти обнаружили захоронения мирных граждан времен ВОВ
Комитет по благоустройству призвал коммунальщиков пользоваться ...
«Линия жизни»: СК не нашел связи между нами и домом в Сергиево, ...
Ученые: ни одна из 12 тысяч мутаций коронавируса не увеличивает его заразность
После материала Gazeta.SPb на Михайловской дороге начали устанавливать отбойники
Медик заразился коронавирусом: что делать и как получить положенную выплату ...
В Петербурге массово срываются концерты: организаторы утверждают, что ...