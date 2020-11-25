В адмиралтейском районе задержали хулиганов, разбивавших витрины в магазинах

В адмиралтейском районе задержали хулиганов, разбивавших витрины в магазинах
Хулиганы портили имущество магазинов. Фото: Baltphoto

Один из нарушителей оказался ранее судимым за незаконное хранение наркотических средств и тяжкое причинение здоровью.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент произошел накануне, 24 ноября, в одном из сетевых продуктовых магазинов в Адмиралтейском районе. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о повреждении имущества в здании на Лермонтовском проспекте.

В итоге, по «горячим следам» удалось поймать двоих нарушителей, которые, по версии следствия, разбили входную стеклянную дверь в магазине.

В ходе задержания правоохранительные органы выяснили, что один из преступников был ранее судим.

Нарушителей передали полиции. Позже выяснилось, что незадолго до этого данные граждане повредили имущество (разбили двери, окна или витрины) еще в трех других магазинах этой же торговой сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что учительница в Купчино нецензурно обругала школьника и не пустила его в туалет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский район новости спб продуктовые магазины хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020»
Узнать результаты тестов на коронавирус россияне смогут на Госуслугах
Частные клиники Петербурга одними из первых в России начали делать КТ по ...
Гендир Федерации фигурного катания опроверг информацию о проведении ...
Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу
МКБ и «МегаФон» предлагают бизнесу особые условия
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская: ...
К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей