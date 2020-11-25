В адмиралтейском районе задержали хулиганов, разбивавших витрины в магазинах

Один из нарушителей оказался ранее судимым за незаконное хранение наркотических средств и тяжкое причинение здоровью.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент произошел накануне, 24 ноября, в одном из сетевых продуктовых магазинов в Адмиралтейском районе. Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о повреждении имущества в здании на Лермонтовском проспекте.

В итоге, по «горячим следам» удалось поймать двоих нарушителей, которые, по версии следствия, разбили входную стеклянную дверь в магазине.

В ходе задержания правоохранительные органы выяснили, что один из преступников был ранее судим.

Нарушителей передали полиции. Позже выяснилось, что незадолго до этого данные граждане повредили имущество (разбили двери, окна или витрины) еще в трех других магазинах этой же торговой сети.

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