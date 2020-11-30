В Ленобласти обнаружили захоронения мирных граждан времен ВОВ

Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, будет продолжаться. Фото: pixabay

Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, будет продолжаться. Фото: pixabay

На территории Ломоносовского района Ленинградской области во время плановых работ по поиску тел мирных жителей были найдены скелетированные останки как минимум 4 человек, из которых один — ребенок. Люди погибли во время Великой Отечественной войны.

Следователи и криминалисты совместно с поисковым отрядом «Рубеж» искали захоронения граждан, погибших в ВОВ, и в деревне Новая Буря наткнулись на, как минимум, четверых человек. По факту обнаружения останков сразу же возбудили уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что скелеты действительно принадлежат людям, умершим во время войны.

Известно, что в месте обнаружения в 1941 году проходил массовый расстрел мирного населения, осуществленный в период наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград. Теперь правоохранители и члены Консультативного совета изучают архивные документы, чтобы восстановить детали трагического события.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времен ВОВ в Красногвардейском районе Петербурга.