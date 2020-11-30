В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19
Москва. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Еще 76 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в понедельник, 30 ноября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 8978.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровело 1 778 704 пациента, умерло 39 895 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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