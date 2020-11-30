Австрия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: minzdrav.gov.ru

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: minzdrav.gov.ru

Австрия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц. По его словам, у страны уже есть договорные обязательства с поставщиками из Европы, сообщает ТАСС.

«Мы ориентируемся на европейскую программу по закупкам. У нас заключены соглашения о закупках с шестью компаниями», — отметил он.

По последним данным, в Австрии зафиксировано 282 456 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 221 692, число смертельных исходов достигло 3 184 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,5%. Данные об этом появились на сайте препарата Moderna. На данный момент вакцина Moderna проходит третью фазу изучения.