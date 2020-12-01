Областные пограничники поймали латиноамериканцев, которые пытались сбежать в Финляндию

Пограничники выяснили, что задержанные являются гражданами одной из стран Латинской Америки. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Пограничники выяснили, что задержанные являются гражданами одной из стран Латинской Америки. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ленобласти пресекли попытку незаконного пересечения российско-финляндской границы. Задержанными оказались латиноамериканцы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержание произошло на прошлой неделе, 26 ноября. Стражи порядка задержали троих неизвестных, которые готовились незаконно пересечь границу под Выборгом.

Пограничники выяснили, что задержанные являются гражданами одной из стран Латинской Америки. Иностранцы находились в России законно, но, как они сами рассказали правоохранителям, сбежать они хотели в поисках лучшей жизни.

При себе у нарушителей были документы, теплые вещи, предметы личной гигиены, нож, зарядные устройства и другие вещи.

Решением Выборгского городского суда латиноамериканцев привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Кроме того, каждый будет принудительно выдворен за пределы России.

Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранцев в Красном Селе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ноябре более 250 человек пытались незаконно пересечь границу в Ленобласти.