Областные пограничники поймали латиноамериканцев, которые пытались сбежать в Финляндию

Областные пограничники поймали латиноамериканцев, которые пытались сбежать в Финляндию
Пограничники выяснили, что задержанные являются гражданами одной из стран Латинской Америки. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ленобласти пресекли попытку незаконного пересечения российско-финляндской границы. Задержанными оказались латиноамериканцы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержание произошло на прошлой неделе, 26 ноября. Стражи порядка задержали троих неизвестных, которые готовились незаконно пересечь границу под Выборгом.

Задержанный иностранец. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО
Задержанный иностранец. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Пограничники выяснили, что задержанные являются гражданами одной из стран Латинской Америки. Иностранцы находились в России законно, но, как они сами рассказали правоохранителям, сбежать они хотели в поисках лучшей жизни.

При себе у нарушителей были документы, теплые вещи, предметы личной гигиены, нож, зарядные устройства и другие вещи.

Решением Выборгского городского суда латиноамериканцев привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Кроме того, каждый будет принудительно выдворен за пределы России.

Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранцев в Красном Селе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ноябре более 250 человек пытались незаконно пересечь границу в Ленобласти.

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