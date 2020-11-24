В ноябре более 250 человек пытались незаконно пересечь границу в Ленобласти

Нарушителей выдворили за пределы режимного объекта. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Нарушителей выдворили за пределы режимного объекта. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

В период с 1 по 23 ноября 2020 года на пограничных территория Ленинградской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и области были задержаны более 250 нарушителей.

Свыше 230 человек среди задержанных — иностранцы. К примеру, только 7 ноября в Кингисеппском районе неподалеку от границы обнаружили более 20 граждан иностранных государств. Правоохранительные органы установили, что задержанные — уроженцы одной из стран Восточной Азии и работали в Кингисеппском районе, однако не имели соответствующего разрешения, как и разрешения на нахождение в пограничной зоне.

По итогам разбирательства иностранцев привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы режимной зоны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в октябре пограничники задержали двоих мигрантов, пытавшихся пробраться в Финляндию.