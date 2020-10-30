Пограничники поймали мигрантов, которые пытались прорваться в Финляндию

Пограничники поймали мигрантов, которые пытались прорваться в Финляндию
Российско-финская граница. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

В Ленинградской области в руки правоохранители попались двое иностранцев, которые пытались тайно пересечь границу с Финляндией.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России, пограничники задержали двух граждан страны СНГ, которые явно мечтали о лучшей жизни в ЕС. Они были близки к цели: на момент задержания мигранты пытались преодолеть заграждения под Выборгом.

Документов у них не нашлось, а стражам порядкам задержанные объяснили, что хотели пересечь границу, поскольку их не устраивало социально-политическое положение на Родине, а в Европу стремились за лучшими условиями жизни.

В отношении пойманных граждан возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу.

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