Пограничники поймали мигрантов, которые пытались прорваться в Финляндию

В Ленинградской области в руки правоохранители попались двое иностранцев, которые пытались тайно пересечь границу с Финляндией.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России, пограничники задержали двух граждан страны СНГ, которые явно мечтали о лучшей жизни в ЕС. Они были близки к цели: на момент задержания мигранты пытались преодолеть заграждения под Выборгом.

Документов у них не нашлось, а стражам порядкам задержанные объяснили, что хотели пересечь границу, поскольку их не устраивало социально-политическое положение на Родине, а в Европу стремились за лучшими условиями жизни.

В отношении пойманных граждан возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу.