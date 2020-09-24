В Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу

В Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу
Незаконно пересечь границу нарушителям не удалось. Фото: pixabay.com

Иностранные граждане не оставляют попыток незаконного пересечения Государственной границы России в поисках лучшей жизни.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области обнаружили в Выборгском районе трех подозрительных граждан. Они старались незаметно идти по лесу вблизи с Государственной границей по направлении к Финляндии, но были пойманы и задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что трое задержанных являются гражданами южноазиатских стран. Известен и возраст нарушителей — самому молодому из них 21 год, а двум остальным по 33 года.

По факту покушения на незаконное пересечение границы РФ возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пограничники Ленобласти поймали молодого латиноамериканца, пытавшегося незаконно попасть в Россию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пограничное управление фсб попытка пересечения границы уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт Кронверкского пешеходного моста продолжается полным ходом
В Ленобласти выделят более 7 миллиардов рублей на цифровые решения
Испанец Наварро вошел в тренерский штаб «Зенита»
День первокурсника, премьеры, концерты, новые альбомы: культурная афиша ...
Новый порядок приема детей в школы — инструкция Gazeta.SPb.ru
Gazeta.SPb.ru рассказывает о новых законах и предложениях в сфере учета ...
В Петербурге стало больше долгожителей
Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков «Зенита»