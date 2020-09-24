В Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу

Иностранные граждане не оставляют попыток незаконного пересечения Государственной границы России в поисках лучшей жизни.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области обнаружили в Выборгском районе трех подозрительных граждан. Они старались незаметно идти по лесу вблизи с Государственной границей по направлении к Финляндии, но были пойманы и задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что трое задержанных являются гражданами южноазиатских стран. Известен и возраст нарушителей — самому молодому из них 21 год, а двум остальным по 33 года.

По факту покушения на незаконное пересечение границы РФ возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пограничники Ленобласти поймали молодого латиноамериканца, пытавшегося незаконно попасть в Россию.