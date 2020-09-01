Пограничники Ленобласти поймали молодого латиноамериканца, пытавшегося незаконно попасть в Россию

В Ленинградской области на российской границе молодой иностранец пытался незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Все произошло в воскресенье, 30 августа, на въезде в пограничную зону в Ленобласти. Пограничники выявили на границе иностранца, у которого не было документов на право пересечения границы.
Правоохранители установили, что 23-летний задержанный является гражданином одной из стран Латинской Америки.
В результате на него открыли административное дело по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ, а после оштрафовали.
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